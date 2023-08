Aggressione al pronto del Santa Corona, l'Amministrazione pietrese: "In estate adeguare al flusso le misure preventive"

Dopo le reazioni da parte di tutto il mondo sindacale di categoria e dei colleghi di Asl2, al personale del Pronto Soccorso del Santa Corona, che nella giornata di ieri (18 agosto, ndr) è stato vittima di due movimentati episodi con tanto di aggressione, arriva anche la solidarietà dell'Amministrazione Comunale pietrese.

"Desideriamo esprimere tutta la nostra solidarietà, insieme a quella dell’amministrazione comunale, al personale sanitario del pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona per l’aggressione subita ieri mattina da parte di un pazienze in stato di alterazione psicofisica - dichiarano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il consigliere delegato alla sanità pubblica Giovanni Liscio – Fatto purtroppo non isolato e sempre più frequente".

"I mesi estivi sono da tempo difficili e costellati di criticità dovute anche ad un ben conosciuto affollamento eccessivo ed eterogeneo che necessiterebbe di un attento monitoraggio e anche dell’adozione di conseguenti misure preventive a tutela del lavoro e della sicurezza del personale sanitario e dell’utenza" continuano De Vincenzi e Liscio.

"Ringraziamo la Polizia locale e i Carabinieri per l’intervento tempestivo nel riportare sotto controllo una situazione che avrebbe potuto degenerare ulteriormente", concludono il Sindaco e il Consigliere.