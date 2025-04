ASL2, due nuovi concorsi per i primariati di Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche e Neuropsichiatria infantile

L'ASL2 prosegue con i bandi per coprire alcuni primariati attualmente retti da sostituti, in attesa dell'affidamento dell'incarico ai nuovi direttori di struttura complessa.

Uno dei bandi riguarda l’incarico da affidare al direttore della Struttura complessa di Neuropsichiatria infantile.

La struttura complessa afferisce al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze e opera nelle sedi di Savona in via Chiappino, ad Albenga in viale 8 Marzo, a Finale Ligure in via alla Pineta 6F e a Carcare in via del Collegio 18.

Non è dotata di posti letto di degenza e opera in regime di consulenza con la Pediatria dell’Istituto Giannina Gaslini e con il progetto Gaslini Diffuso, in stretta integrazione con il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura – CDA dell’Ospedale San Paolo di Savona (in occasione di ricoveri di minori), con il SPDC dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, con il Servizio Dipendenze (Ser.D.) e con le strutture a gestione diretta del Dipartimento.

Opera inoltre in rete con le strutture di degenza del privato accreditato. Nel 2023 ha garantito 15.376 prestazioni e seguito 2.642 assistiti. Il bando scade il 18 maggio.

Un secondo bando riguarda la Struttura complessa di Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche, attualmente guidata dal sostituto Roberto Rebaudo. Anche in questo caso la scadenza è fissata per il 18 maggio, alle ore 12.