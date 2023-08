Albenga si prepara a riabbracciare l'Ottobre De André: scattano il 2 settembre le prenotazioni

Con largo anticipo, come di consueto, i Fieui di caruggi apriranno le prenotazioni per poter assistere a Ottobre De André 2023. L'appuntamento è per sabato 2 settembre in piazza del Popolo ad Albenga, presso il Caffè “Ai Giardinetti”, che i Fieui ringraziano per la generosa ospitalità e collaborazione.

L'orario è stato anticipato a partire dalle ore 7,30 per favorire i mattinieri che già alle prime luci dell'alba, se non addirittura in piena notte, si mettono in coda per assicurarsi i posti migliori.

Come sempre le offerte ricevute saranno destinate totalmente a scopo benefico.

Il calendario degli eventi, organizzati in collaborazione con il Comune di Albenga, è distribuito nell'arco di un mese. Si inizierà nel pomeriggio di sabato 30 settembre con l'attesissimo “Piazzetta De André”. Sei gruppi musicali straordinari porteranno Faber nel cuore del centro storico ingauno: un percorso emozionante e suggestivo tra i vicoli della città vecchia. Domenica 15 ottobre appuntamento al Teatro Ambra per il “Gran Concerto per don Gallo”: diversi musicisti di grande fama regaleranno al pubblico momenti magici. Infine sabato 21 ottobre, ancora al Teatro Ambra, Trafficanti di sogni concluderà la manifestazione.

Dori Ghezzi e Antonio Ricci accoglieranno sul palco, trasformato per l'occasione nella cantina dei Fieui di caruggi, amici vecchi e nuovi con un sogno da condividere e raccontare.

Saranno prenotabili soltanto i due eventi che si svolgeranno al Teatro Ambra: Gran Concerto per don Gallo e Trafficanti di sogni. Le modalità saranno quelle consuete: ognuno, in base all'ordine di arrivo, potrà prenotare al massimo sei posti per ogni evento, dopodiché dovrà rimettersi in coda. Soltanto per la mattinata di apertura delle prenotazioni, per ragioni tecniche, sarà necessario prenotare insieme i due eventi. Successivamente si potrà procedere alla prenotazione anche di un solo evento.