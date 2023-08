Incendio a Zuccarello, Mai (Lega): "Un grande lavoro dei volontari, adesso non bisogna abbassare la guardia"

“Grazie al lavoro dei volontari dell’Antincendio boschivo, il rogo divampato alle spalle di Zuccarello, è stato domato nella stessa giornata della partenza".

A dirlo è Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria in merito all'incendio che si è verificato due giorni fa nell'entroterra ingauno.

"Una grande risposta dal volontariato, ma voglio rivolgere un plauso particolare al DOS, Direttore delle Operazioni di Spegnimento, che ha dimostrato una grande capacità operativa oltre che tempismo nel saper coordinare le operazioni sia di terra che dei mezzi aerei, con la richiesta, ed il successivo arrivo, dell’elicottero della Regione e di un primo Canadair al quale, poco dopo, se n’è aggiunto un secondo - ha continuato Mai - Proprio il lavoro in contemporanea dell’elicottero e dei due Canadair è stato determinante per spegnere l’incendio, anche se per alcuni giorni andranno avanti le operazioni di bonifica. Importante, inoltre, vista la difficoltà sempre maggiore a reperire acqua, è stata predisposta una cisterna da 25.000 litri per il rifornimento dei mezzi antincendio".

"Adesso non bisogna abbassare la guardia, specialmente con condizioni metereologiche come quelle di questi giorni, perché con terreno secco e siccità estrema, è necessario continuare il monitoraggio dell'area per diversi giorni, come ci ha insegnato l’incendio di Arnasco. Infatti, anche dopo 40 giorni, si possono trovare ancora piccoli focolai attivi, magari rimasti sepolti sotto terra, che possono riprendere vita” conclude il capogruppo della Lega.