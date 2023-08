A "Parole Ubikate in mare" lo psicoanalista Massimo Recalcati con "A pugni chiusi. Psicoanalisi del mondo contemporaneo"

Prossimo appuntamento con la rassegna "Parole Ubikate in mare", a cura della libreria Ubik di Savona e del Comune di Albissola Marina con il sostegno di Bper Banca, venerdì 25 agosto dalle 21.15 in Piazza della Concordia ad Albissola.

Protagonista, con l'introduzione di Renata Barberis, sarà il noto psicoanalista Massimo Recalcati che presenterà il suo ultimo libro "A pugni chiusi. Psicoanalisi del mondo contemporaneo", accompagnato dai frammenti musicali della flautista Silvia Schiaffino e del chitarrista Renato Procopio.

In questo libro Massimo Recalcati (tra i più noti psicoanalisti in Italia, Direttore dell’IRPA Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata, già docente nelle Università di Milano, Padova, Urbino, Pavia, Verona, Losanna, collaboratore de la Repubblica e Il Manifesto e autore di numerosissimi saggi di successo) si rivela commentatore lucido e originale della nostra vita collettiva degli ultimi vent’anni: le trasformazioni della famiglia, il disagio della giovinezza, il declino irreversibile dell’autorità paterna, il ricorso diffuso alla violenza, lo scientismo come nuova forma di religione, il culto ipermoderno del corpo in salute e del benessere, la medicalizzazione della vita, lo schermo narcisistico dei social, l’isolamento e la spinta melanconica alla morte in un mondo dominato dal consumo e dalla celebrazione dell’immagine, la crisi economica e la precarietà del lavoro, il trauma della pandemia e della guerra.

In queste pagine Recalcati offre al lettore un appassionato ritratto antropologico del nostro Paese e dei problemi del mondo contemporaneo riletti alla luce della psicoanalisi.