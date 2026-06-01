“Shopping col Sorriso 2026”: premiate la vincitrice del concorso e l’attività commerciale più votata (FOTO)

Sabato 30 maggio, nei giardini di Piazza della Libertà ad Alassio, si è svolta la serata conclusiva del concorso “Shopping col Sorriso”, iniziativa promossa dal Consorzio Alassio un Mare di Shopping in collaborazione con l’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio.

L’evento ha rappresentato il momento finale della manifestazione, che anche quest’anno ha coinvolto cittadini e visitatori nel tessuto commerciale cittadino, valorizzando la qualità dell’accoglienza e la partecipazione dei negozi aderenti.

Nel corso della serata, svoltasi alla presenza delle autorità e di numerosi cittadini e turisti, e abilmente presentata da Patrizia Nattero, è stata svelata la vincitrice dell’edizione 2026. La fortuna ha premiato una turista proveniente da Torino, la signora Paola Cavallari, la cui cartolina è stata estratta nei giorni scorsi, collegata a un acquisto effettuato presso la boutique “Eleganza” di Alassio. Il premio consiste in un soggiorno di due notti per due persone presso l’Hotel Anita, accompagnato da un’escursione in barca con Sedicibarca, offerte dalle rispettive attività.

Accanto all’estrazione finale, la serata ha previsto anche l’assegnazione del riconoscimento all’attività commerciale più votata dai clienti. Il titolo è andato al negozio di abbigliamento “Il Grifone”, già premiato come “Campione dello Shopping col Sorriso 2025” e riconfermato anche per questa edizione. A seguire, nella graduatoria delle attività più votate, si sono classificati al secondo posto la Trattoria L’Astigiana, al terzo posto Silvana Gioielli, al quarto posto Il Fornaio di Alassio e al quinto posto Formentin Calzature.

Prima dello spettacolo, le attività consorziate si sono riunite in Piazza della Libertà per un momento conviviale tra gli esercenti a cura dell’Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi”, nel ricordo del compianto presidente del Consorzio, Gian Carlo Formichella.

La serata è stata resa ancora più vivace dall’intrattenimento del comico Cugino Della Corte, che ha coinvolto il pubblico in uno spettacolo ironico e partecipato, trasformando l’appuntamento in una vera festa collettiva, coincisa con il “Goodbye Party” della rassegna “Alassio e gli Inglesi – Since 1875”, promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, in sinergia con la Rete di Destinazione Alassio, con le risorse dell’imposta di soggiorno destinate dal Comitato Locale del Turismo (CLT) e con il patrocinio di Regione Liguria.

L’assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta, dichiara: “Il concorso ‘Shopping col Sorriso’ si è confermato anche quest’anno un appuntamento molto partecipato e sentito, capace di stimolare la partecipazione attiva di cittadini, turisti e attività commerciali, promuovendo gli acquisti nei negozi della nostra città e contribuendo a rafforzare il tessuto economico locale e la vitalità del centro urbano. Desidero ringraziare il Consorzio Alassio un Mare di Shopping, tutti i commercianti aderenti e il notaio Elpidio Valentino, che si è reso disponibile per la gestione e la regolarità delle operazioni di estrazione, oltre a tutte le persone e le realtà che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita di questa splendida e importante iniziativa”.

La presidente del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping, Lucia Leone, dichiara: “È stata una bellissima serata a conclusione del Concorso, con la premiazione dello Shopping col Sorriso 2026. un grazie particolare va a tutti i turisti che continuano a scegliere Alassio e ai nostri commercianti. Alassio è una città splendida nel suo insieme, ricca di tante emozioni e di tante esperienze. Desidero ringraziare il Comune per il supporto ottenuto e gli uffici, ma soprattutto dire a tutti i turisti che li aspettiamo con il sorriso e di continuare a scegliere Alassio anche fuori dalla stagione estiva: siete i benvenuti sempre!”.