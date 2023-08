Carcare, spostamento farmacia, il sindaco alla minoranza: “Abbiamo la coscienza pulita, nulla ci spaventa”

“Ci stupisce che il Gruppo Consigliare di Minoranza attenda quasi un mese per ‘offendersi’ e chiedere precisazioni circa le mie dichiarazioni in merito a fatti di mia conoscenza circa il colloquio avuto poco dopo la nostra elezione con il rappresentante della Farmacia del Dr. Max. Vorrei ricordare che non è nel nostro stile e nella nostra politica affrontare e rispondere a mezzo social o stampa ogni argomento della nostra amministrazione. Non abbiamo bisogno di pubblicità. Il buon governo del Comune e le scelte fatte e che faremo avranno a nostro avviso ricadute positive sulla cittadinanza”. Così il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri in risposta alle dichiarazioni della minoranza consiliare (leggi QUI).

“Non siamo infallibili - prosegue - ma c'è da dire che ce la stiamo mettendo tutta e risultati del nostro buon governo cominciano a palesarsi nonostante la disastrosa eredità trovata dopo i suoi 15 anni di governo. I cittadini, tre mesi fa, ci hanno dato fiducia e siamo convinti che vicende di carattere personale che il consigliere Ferraro Capogruppo di minoranza vorrebbe ‘mettere in piazza’ alla cittadinanza poco importano”.

“Comunque, qualora il consigliere Ferraro non è e non sarà soddisfatto delle nostre risposte se esso ritiene che ci siano gli estremi per portare di fronte ad un tribunale questa o altre vicende faccia i passi che ritiene più opportuni e io sarò ben lieto di rispondere a tutte le Sue perplessità di fronte all’Autorità Giudiziaria”.

"Noi abbiamo la coscienza pulita e fin che abbiamo la certezza di operare nella legalità nulla può spaventarci – conclude -. Mi auguro che valga lo stesso anche per lui”.