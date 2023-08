Savona, incidente in corso Vittorio Veneto: una persona ferita, traffico in tilt (FOTO)

Traffico a senso unico alternato, ma completamente bloccato in direzione levante, in corso Vittorio Veneto a Savona, in seguito all’incidente avvenuto questo pomeriggio che ha fatto registrare un ferito.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 16 per un sinistro che hai coinvolto un’auto e due moto.

Presenti sul posto i sanitari del 118, i militi della Croce Bianca di Savona e della Croce Oro Mare di Albissola Marina, oltre agli agenti della Polizia Stradale

Tre le persone coinvolte: una è stata trasportata in codice giallo al San Paolo mentre le altre due, dopo i primi accertamenti sul posto, ha rifiutato il trasporto in ospedale.