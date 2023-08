Il 26 agosto si chiude "Parole Ubikate in mare 2023" con Lella Costa e Marino Magliani

Terminerà sabato 26 agosto con l'incontro, introdotto da Renata Barberis, con gli scrittori Lella Costa e Marino Magliani i quali presenteranno, alle 21.15 in piazza della Concordia, ad Albissola Marina.

I due autori presenteranno, a chiosa dell'edizione dedicata al centenario della nascita di Italo Cavino, il libro "Il mare in un bicchiere", per una serata dedicata al grande scrittore ligure.

“La poesia è l’arte di far entrare il mare in un bicchiere.” Cento anni fa nasceva lo scrittore Italo Calvino, autore prolifico e multiforme, resistente a ogni classificazione di genere o di corrente letteraria. Dalle sue opere emerge il suo impegno politico, ma anche l'evoluzione verso una narrativa fantastica e sempre più sperimentale, frutto delle riflessioni sugli eventi storici, dei viaggi, dei variegati incontri fatti nella sua vita. Calvino nel suo percorso letterario è riuscito a rinnovarsi continuamente, spesso con occhi di bambino, e a chiedersi sempre: “Come posso arrivare a dire quello che non sono ancora riuscito a dire?

L’attrice e scrittrice Lella Costa con lo scrittore e traduttore Marino Magliani racconteranno il 'loro' Italo Calvino, in un omaggio sentimentale al grande scrittore ligure che è stato uno dei narratori più importanti del secondo Novecento, e un intellettuale di forte impegno politico, civile, culturale.

In caso di pioggia l'evento, a ingresso libero, si terrà al Museo MUDA.