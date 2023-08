Rigassificatore a Vado Ligure, Montorro (Italexit): "Denaro pubblico sprecato, Toti esegue la linea del Governo senza porsi domande"

"Ancora una volta vediamo un presidente di Regione pronto ad eseguire la linea dettata dal Governo, che a sua volta esegue le becere richieste dell’Europa senza porsi mezza domanda se un rigassificatore possa servire o meno ai cittadini, ed è pronto a spendere soldi pubblici inutilmente. La cosa più infima è che tutti questi soldi spesi per il rigassificatore non faranno abbassare le bollette di un centesimo, anzi, aumenteranno perché il gas fornito in questa modalità ha un costo molto ma molto più alto del tradizionale".