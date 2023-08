Circolava con una bicicletta elettrica modificata per funzionare autonomamente e senza pedalata assistita, ma è stato “pizzicato” da una pattuglia del pronto intervento della polizia locale Savona.

L'uomo, senza titolo abilitativo alla guida, è stato sanzionato per l’uso di un ciclomotore non immatricolato, né assicurato, oltre che per la guida senza patente.

Il mezzo è stato sequestrato.