Tamponamento tra veicoli sulla A6 tra Savona e Altare in direzione Torino: mobilitati i soccorsi

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 : una persona è stata ricoverata in codice giallo al San Paolo di Savona. Restano 3 i chilometri di coda in direzione di Torino.

Sarebbero diversi i mezzi rimasti coinvolti in un tamponamento verificatosi intorno alle 17 sulla A6 Torino-Savona tra il bivio con la A10 e il casello valbormidese, precisamente al km 119+500 in direzione del capoluogo piemontese, dove non si sarebbero comunque registrati feriti gravi.

Sul posto sono stati mobilitati i militi della Croce Rossa quilianese, i vigili del fuoco, la polstrada e il personale operativo di Autofiori che ha regolamentato da subito il traffico, il quale ha registrato diversi km di coda.