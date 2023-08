Rigassificatore, a Quiliano una famiglia rischia l'esproprio del proprio terreno

Verranno creati ex novo due nuovi impianti e la serenità delle famiglie che abitano in zona rischia di essere compromessa.

Nel progetto per il posizionamento del rigassificatore a 4 km dalla costa di Vado Ligure è previsto a Quiliano in località Gagliardi la creazione di un impianto PDE che contiene apparecchiature di filtraggio e misura del gas naturale oltre alla regolazione della pressione e un impianto di correzione dell’indice di Wobbe (parametro principe per determinare la qualità del gas che proviene dalla rete o da sottoprocessi di produzione) con lo scopo di rendere il gas liquido gestito dalla FRSU idoneo alle condizioni di trasporto richieste dalla rete nazionale.

All’interno dello stesso sarà presente il punto di intercettazione di linea (PIL) che dovrà essere smantellato e riubicato all’interno dello stesso.

Per questo una famiglia, che ha un figlio disabile, avrebbe già ricevuto una lettera di esproprio del terreno da parte di Snam che avrebbe previsto lì lo stazionamento di una stazione.

Gli verrà probabilmente quindi portato via una parte di terreno che fa parte della loro famiglia da generazioni con ulivi e alberi di albicocche vera e propria eccellenza della zona. Ma non solo: nel progetto l'impianto sarebbe previsto proprio a due passi dalla loro casa. Un disagio non da poco. Per non parlare del cambio di vita che il loro bambino dovrà subire.

Nel frattempo il sindaco Nicola Isetta mercoledì scorso ha incontrato i componenti dei comitati di borgata, Valleggia, Gagliardi e Pilalunga, giovedì i gruppi consiliari e per lunedì ha convocato un assemblea pubblica al Teatro Nuovo per fare il punto con i cittadini dopo che il presidente e il commissario Giovanni Toti aveva deciso di svolgere la riunione con l'amministrazione e i tecnici non a Quiliano ma a Genova. Respingendo al mittente la richiesta di poter svolgere un consiglio comunale informativo aperto.