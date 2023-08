Albissola, lo fermano per un controllo e scoprono che ha una patente falsa polacca: denunciato dalla polizia locale

Durante lo scorso fine settimana gli agenti della polizia locale di Albissola Marina durante un controllo di vigilanza del territorio intimavano l'alt ad un veicolo, un Alfa Romeo 156, che circolava in viale Liguria con direzione viale Perata, per un controllo di polizia stradale.

Il veicolo era guidato un uomo di circa 30 anni di nazionalità nord africana, il quale consegnava agli agenti per il controllo la carta di circolazione, una patente di guida polacca ed il certificato assicurativo in corso di validità.

Nella circostanza, dal controllo attento e scrupoloso della patente di guida, emergevano difformità rispetto ai modelli originali, tali da far sorgere il dubbio che si trattasse di un documento abilmente falsificato.

La patente di guida esibita risultava idonea a trarre in inganno ad occhio nudo, se non con un attento controllo tramite una strumentazione elettronica.

Per questi motivi gli agenti hanno disposto il sequestro penale della patente polacca intestata al conducente e hanno denunciato l’uomo per falsità materiale in autorizzazioni amministrative commessa da privato.