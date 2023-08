Vigili del Fuoco in azione a Savona, in via Corridoni, per un incendio divampato all'interno di un appartamento.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 17.00, immediata la mobilitazione sul posto da parte dei soccorsi. Presenti sul posto anche i carabinieri e la Polizia di Stato.

Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe scaturito da una ciabatta multipresa elettrica. Non si registrano, sempre secondo quanto trapelato, persone ferite o intossicate.