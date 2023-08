Millesimo, tutto pronto per l'edizione 2023 di "Musica in Castello"

Al via l’iniziativa Musica in Castello 2023, con la Direzione Artistica del M° Alberto Bellavia, nella splendida cornice dell’Auditorium del Castello Enrico II Del Carretto di Millesimo, organizzata dalla Banda Musicale “Antonio Pizzorno” con il patrocinio del Comune di Millesimo.

Due le serate in programma, venerdì 1 e 8 settembre alle 21:00, entrambe dedicate alla musica da film. Il primo appuntamento, 1 settembre 2023, vedrà protagonista il duo Movie Music, composto da Alberto Bellavia al pianoforte e Monica Agosto al violino. Il loro repertorio spazia da composizioni originali di Alberto Bellavia a una selezione di colonne sonore, tra cui un omaggio a Ennio Morricone e Nino Rota. Il duo si è esibito a New York il 18 marzo scorso presso la St Mark's Church Bowery.

Nella seconda serata, 8 settembre 2023, si esibirà il quartetto d'archi classico Random String Quartet. Giovanni Bertoglio (I Violino), Diana Imbrea (II Violino), Arianna Nastro (Viola) e Chiara Manueddu (Violoncello) sono giovani professionisti diplomati presso il Conservatorio di Torino, con all'attivo diverse produzioni discografiche, concerti in Italia e all'estero e partecipazioni televisive. Il quartetto propone il suo programma "String Wars", in cui alcune delle più belle colonne sonore di sempre vengono presentate in forma cameristica. Il loro repertorio include brani di Ennio Morricone, Hans Zimmer e John Williams.

Entrambi gli appuntamenti di Musica in Castello sono a ingresso libero e gratuito.