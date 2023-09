Attualità |

Rigassificatore, la Sarpom di Quiliano non le manda a dire a Snam: "Interferenze tra le opere e l'operatività che potrebbero dare luogo a criticità"

"La società esercita un servizio energetico di interesse pubblico e di pubblica utilità e gestisce delle infrastrutture strategiche pertanto, la realizzazione delle opere non potrà in alcun modo comportare interruzioni delle attività"

"Da un primo esame della documentazione resa disponibile della proponente SNAM FSRU Italia S.r.l., emergono interferenze tra le opere e le installazioni e l'operatività della scrivente Società che potrebbero dare luogo a diverse criticità". A dirlo è l'azienda Sarpom gestore del deposito di petroli presente sul territorio di Quiliano, in merito al progetto legato al rigassificatore che verrà collocato a circa 4 km dalla costa di Vado e che prevederà il posizionamento di due nuovi impianti nel comune quilianese oltre alla rete che attraverserà il territorio e che proseguirà fino ad Altare, Carcare e Cairo Montenotte. "Sulla base della documentazione disponibile non è possibile valutare concretamente l'entità e l'impatto di tali interferenze od eventuali altri impatti che la realizzazione delle opere potrebbe avere sull'attività e sulle operazioni della scrivente - continua Giuseppe Buonerba, rappresentante dell’impresa - A tal fine sarà necessario prendere visione del pareri che verranno forniti dalle Amministrazioni Competenti nell'ambito e con le tempistiche del presente procedimento, in particolare, e non solo, per gli aspetti inerenti la realizzazione delle nuovo opere proposte da SNAM FSRU Italia S.r.I., la sicurezza delle operazioni, lo compatibilità dello stesso con le installazioni SARPOM già presenti sul territorio, le interferenze del progetto con le stesse o all'operatività del terminale costiero Sarpom e degli oleodotti ad esso collegati". "Si fa presente sin d'ora che la scrivente società, al pari della proponente, esercita un servizio energetico di interesse pubblico e di pubblica utilità e gestisce dello infrastrutture strategiche secondo il Piano Energetico Nazionale e, pertanto, la realizzazione delle opere non potrà in alcun modo comportare interruzioni delle attività della scrivente tra cui quelle di discarica navi, di stoccaggio prodotto e dl trasferimento dello stesso via oleodotto da e presso le Raffineria di Trecate, di cui il terminale di Quiliano costituisce necessario e solo canale di rifornimento e dalla cui operatività dipende la possibilità di esercire l'impianto di raffineria e, conseguentemente, di rifornire di prodotti energetici l'area della pianura padana ed il nord ovest del paese, incluso l'aeroporto di Malpensa" puntualizzano. "In ragione di quanto precede ci riserviamo pertanto di effettuare i necessari approfondimenti a valle del rilascio dei pareri delle competenti amministrazioni e di esercitare ogni iniziativa a tutela degli interesse della scrivente, a valle di tali approfondimenti; nel mentre preghiamo le amministrazioni in indirizzo e la proponente SNAM FSRU Italia di considerare quanto sin qui esposto" concludono dalla Sarpom.

Luciano Parodi

Vuoi rimanere informato sul Rigassificatore della provincia di Savona?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 0954317

- inviare un messaggio con il testo RIGASSIFICATORE

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

SavonaNews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP RIGASSIFICATORE sempre al numero 0039 348 0954317.