Sporcizia ovunque e luci accese, il sindaco di Urbe minaccia la chiusura e la pista polivalente viene ripulita

Lasciano sporcizia ovunque, il sindaco li richiama all'ordine e loro ripuliscono l'area celermente. La vicenda è ambientata nel comune di Urbe.

Dopo aver trovato per l'ennesima volta una situazione di sudiciume diffuso, nonché le luci lasciate accese, il primo cittadino Fabrizio Antoci ha deciso di prendere di petto la situazione, richiamando alle proprie responsabilità i giovani che avevano usufruito della pista polivalente di Olba San Pietro.

Attraverso il proprio canale Facebook, il comune ha chiesto ai ragazzi e alle ragazze che avevano prodotto e lasciato questa sporcizia indecorosa, in maggioranza provenienti da San Pietro e Piampaludo, ma non solo, si legge nel virgolettato, di provvedere alla pulizia entro 48 ore dalla pubblicazione del post. In caso contrario, l'amministrazione Antoci avrebbe provveduto alla definitiva chiusura e all'oscuramento del sito.

La risposta è stata "presente". In poco tempo alcuni giovani hanno ripulito l'area, ricevendo cosi i complimenti: "L'amministrazione comunale plaude alla veloce e totale sistemazione della pista polivalente da parte dei ragazzi di San Pietro e si augura che situazioni simili non abbiano a ripetersi".