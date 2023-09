Sversamento al largo del porto di Vado: si cerca di capire causa e natura del liquido (FOTO e VIDEO)

Sono in corso le indagini per capire quale sia effettivamente la causa di un importante sversamento di una sostanza, che parrebbe essere un idrocarburo con un'estensione di circa 250 mila metri quadrati, segnalato nella mattinata odierna di mercoledì 30 agosto in prossimità della diga foranea del porto di Vado Ligure.

L'evento si sarebbe verificato al di là della diga, dopodiché il materiale, per il quale sono stati effettuati i necessari prelievi al fine di identificarne la precisa natura, si è diretto verso lo scalo.

A effettuare le operazioni di bonifica è stata la ditta Transmare, mentre sul posto hanno operato anche la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Genova e gli uomini della Guardia di Finanza anche col supporto dell'elicottero.

La tempestività dell’intervento congiunto durato circa tre ore, ha consentito di arginare subito l’estensione dell’area contaminata e procedere, grazie anche all’impiego di speciali mezzi disinquinanti, alla messa in sicurezza dell'area.

E' stata intanto aperta un'indagine affidata al pm Massimiliano Bolla per capire cosa sia effettivamente accaduto e chi ne sia il responsabile. Sul posto sono state controllate alcune imbarcazioni, nessuna nave però parrebbe aver avuto delle avarie.