Episodio movimentato nella notte a Vado Ligure. Una donna, per cause ancora in via di accertamento, si è barricata all'interno di un camper.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato la Polizia di Stato e i vigili del fuoco. L'allarme è stato lanciato lungo la via Aurelia. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza della Croce Oro Mare.