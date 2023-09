Sicurezza online: come proteggersi con un Hosting WordPress sicuro

Da quando WordPress ha fatto il suo ingresso nel mondo del web, l'approccio alla creazione delle pagine online si è radicalmente trasformato, diventando più semplice e intuitivo per tutti gli addetti al lavoro. Sono ormai tantissimi oggi i siti web, i blog e gli e-commerce che si affidano a questo CMS. I suoi principali vantaggi? Aggiornamenti rapidi, costante sviluppo delle funzionalità e del codice, ampia personalizzazione dei temi e prestazioni elevate.

Ecco perché quella di WordPress è sempre una scelta fidata per chi vuole sviluppare il proprio progetto web. Tuttavia oggi non basta: anche la scelta dell'hosting su cui ospitarlo è altrettanto importante e deve essere effettuata con particolare attenzione, soprattutto per quanto riguarda il tema della sicurezza. In un'epoca in cui i crimini informatici sono in costante aumento, è diventato fondamentale optare per un provider che offra un hosting WordPress sicuro.

Shellrent, hosting provider con sede a Vicenza, rappresenta una delle migliori opzioni in questo ambito. Con oltre 15 anni di esperienza nel mercato nazionale, offre piani Hosting WordPress progettati con una forte attenzione alla sicurezza, adottando l'approccio "Security First”: una vera e propria garanzia per la protezione dei dati ospitati.

Investire nella cybersecurity, anche in ambito di web hosting, è di vitale importanza: scopriamo insieme come elevati livelli di protezione dei dati ospitati possano influire positivamente sul destino di un sito web personale o aziendale, partendo innanzitutto da qualche dato sulla sicurezza informatica.

Affrontare le minacce online: l'importanza della cybersecurity

Secondo il Rapporto Clusit 2023, la sicurezza informatica rappresenta oggi una sfida urgente per aziende ed individui e lo sarà anche in futuro, in misura sempre maggiore. Il rapporto infatti evidenzia un aumento significativo degli attacchi hacker sia a livello globale che in Italia: nel 2022 gli hack nel mondo sono aumentati del +21% rispetto all'anno precedente, raggiungendo la cifra record di 2.489 incidenti gravi. L'Italia è stata particolarmente colpita, registrando un incremento del +169% rispetto al 2021, con 188 attacchi in totale: di questi, ben l'80% ha avuto gravi conseguenze nelle aziende colpite, per lo più aziende manifatturiere nel settore Made in Italy, industrie tecnico-scientifiche e professionisti.

Come si manifestano tali attacchi hacker? La tecnica più comunemente utilizzata è quella del malware, responsabile del 37% degli attacchi globali, seguita da vulnerabilità (12%), phishing e social engineering (12%). In Italia, il malware rappresenta il 53% degli attacchi totali e ha avuto impatti gravi o gravissimi nel 95% dei casi. Un altro aspetto preoccupante è la crescita degli attacchi di cybercrime, che costituiscono l'82% degli hack globali e il 93% in Italia: si tratta di attacchi che hanno causato notevoli danni economici, difficilmente recuperabili.

Questi dati ci confermano la crescente importanza della sicurezza online e l'urgente necessità per le aziende di adottare misure adeguate per proteggersi dagli attacchi hacker, sempre più sofisticati. Come sottolinea alla fine il Rapporto Clusit, è necessario oggi lavorare per una migliore gestione del rischio da parte delle aziende, auspicando un approccio più proattivo alla cybersecurity.

Ecco perché Shellrent, con il suo slogan "Il primo hosting italiano Security First", si sta impegnando in prima linea sul fronte della sicurezza online: l’obiettivo di questo hosting provider è quello di fornire soluzioni hosting e cloud adeguati a tale problema, che pongano la sicurezza al centro di tutto.

Quando l'Hosting WordPress è "Security First"

Tutti i servizi offerti da Shellrent sono “Security Oriented", partendo dall'ingegnerizzazione dei servizi ai software utilizzati, passando per le politiche di backup predefinite e l'analisi del traffico di rete. Il focus orientato alla sicurezza è fondamentale per proteggere i dati sensibili dei clienti, ed è per questo che Shellrent ha deciso di farla propria.

Qualche esempio? Oltre ad offrire diversi piani Hosting WordPress per rispondere a specifiche esigenze, tra i servizi di Shellrent incentrati sulla sicurezza troviamo il "Disaster Recovery”: una soluzione che permette di effettuare copie di sicurezza di servizi come hosting e cloud, geolocalizzate e conservate in datacenter situati a km di distanza l’uno dall’altro. Questo garantisce la massima ridondanza e disponibilità dei dati, anche in caso di eventi catastrofici o guasti hardware. Non mancano, poi, diverse soluzioni di backup, tra cui il "Backup delle PEC", un'opzione rara tra i provider di hosting. Le PEC (Posta Elettronica Certificata) contengono spesso informazioni sensibili, ed è essenziale assicurarsi che esse siano protette adeguatamente. Inoltre, Shellrent propone il servizio "Cloud Storage” offre una soluzione affidabile per archiviare e proteggere file e dati personali e aziendali in modo scalabile e accessibile ovunque, rappresentando un altro importante strumento di sicurezza.

Scegli sicurezza e prestazioni a prezzi scontati!

Offrire servizi, tra cui Hosting WordPress, sicuri e affidabili è una prerogativa di Shellrent, ma un altro punto di forza di questo hosting provider è rappresentato dalle sue offerte commerciali, particolarmente convenienti per il pubblico. Adottando un’attenta strategia, Shellrent mira a rivolgersi ad una più ampia fetta di utenti, quale arma contro la crescente minaccia del cybercrimine.

Con la promozione mensile dedicata a vari prodotti e servizi, c'è sempre qualcosa di interessante per tutti! Per ottenere maggiori vantaggi, gli utenti possono iscriversi alla newsletter di Shellrent e ricevere le ultime promozioni direttamente nella loro casella di posta. Le promozioni possono includere sconti che arrivano anche fino al 100% su determinati servizi, anche di backup e Hosting WordPress, consentendo agli utenti di risparmiare notevolmente.

Chiunque può accedere a tali sconti esclusivi, basta essere iscritti alla newsletter aziendale: il periodo di validità delle promozioni mensili dura per tutto il mese, consentendo agli utenti di prendersi il loro tempo per valutare l'offerta e decidere liberamente. Questa politica di apertura rende le promozioni di Shellrent disponibili a un vasto pubblico di utenti, contribuendo in concreto a far crescere la sicurezza online tra le aziende: ecco che Shellrent si conferma come un'opzione conveniente e sicura, per chiunque cerchi servizi di hosting WordPress affidabili.

Per concludere, abbiamo compreso come oggi l'Italia, insieme a molte altre nazioni, stia affrontando una sfida cruciale per garantire la sicurezza delle infrastrutture digitali di aziende piccole e grandi. Per proteggere i dati sensibili e mitigare le minacce, è essenziale adottare un approccio evoluto rispetto al tema della cybersecurity, partendo dalla scelta di un hosting sicuro: scegli il benessere della tua azienda, inizia oggi a proteggerti dagli attacchi hacker e a garantirti una permanenza online serena e duratura.