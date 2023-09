La prima cosa da dire quando parliamo dell'albo cattivi pagatori è che se cerchiamo informazioni rispetto a questo argomento lo troveremo negli articoli su internet come registro dei cattivi pagatori, ma praticamente stiamo parlando della stessa cosa.

Di certo in un periodo di crisi che ormai va avanti da più di vent'anni e cioè dalla crisi in America dei subprime che ci siano molte persone che a un certo punto non riescono a pagare un mutuo o un prestito non è per niente strano, ed è un qualcosa che non dobbiamo sottovalutare anche se per fortuna non è successo, a noi perché comunque potrebbe succedere a delle persone vicino a noi, e non è mai un'esperienza piacevole.

E anzi per sapere come difendersi e soprattutto per evitare che accada, che sarebbe sempre la cosa migliore, bisogna avere delle informazioni molto precise.

Intanto bisogna dire che un registro dei cattivi pagatori è un elenco consultabile dai vari istituti di credito e società finanziarie dove ci sono inserite le persone che non hanno rimborsato regolarmente le rate di un finanziamento, o non lo hanno pagato affatto.

Una prima distinzione molto importante da fare in questo contesto per non fare confusione è capire che ci sono due elenchi, e infatti parliamo della centrale rischi della Banca d'Italia dove vengono registrate le persone che dopo che hanno ottenuto un finanziamento per qualsiasi motivo, e ad un certo punto non hanno potuto pagare un certo numero di rate oppure hanno interrotto i pagamenti, e quindi si ritrovano nel registro dei cattivi pagatori.

Mentre l'altro elenco riguarda la società di informazioni bancarie detta SIC dove vengono inserite le persone che chiedono dei finanziamenti a prescindere poi come va lo stesso, e cioè se le persone rimborsano oppure no, e diciamo che vengono iscritte in automatico.

Praticamente le società di informazione creditizia, intanto sono delle società private che hanno questi eventi e che per esempio potrebbero iscrivere una persona che ha avuto un rifiuto di finanziamento o che lo ha rinunciato allo stesso oppure che gli è stato concesso o semplicemente viene fatto richiesta, così come all'interno dello stesso ci saranno segnalate sia le persone che pagano regolarmente, e anche quelle che hanno dei ritardi seppur di piccola entità.

Bisognerebbe evitare di farsi iscrivere nell’albo dei cattivi pagatori

Per evitare di essere iscritti a questo albo dei cattivi pagatori che poi porta dei problemi a cascata come abbiamo dimostrato perché le banche non ci fanno più dei prestiti o comunque ci chiedono più garanzie che possono riguardare la firma di un garante, la cosa migliore è non contrarre prestiti quando non siamo sicuri di poterli ripagare.

Oppure ove per caso ci troviamo in una situazione nella quale siamo stati costretti a contrarne uno perché non potevamo farne a meno e non abbiamo avuto la possibilità di pagare qualche rata andare ad informarci con il nostro consulente finanziario di fiducia, per capire dopo quanto tempo verremo tolti da questa lista sempre che abbiamo saldato tutto quello che c'è da saldare.