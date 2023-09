Altare, Scotti: "Chiusa la fonte del Lupo, ennesimo smacco al territorio"

"Fonte del Lupo addio. Il sentiero che da tempo immemorabile dava accesso alla sorgente è stato di nuovo chiuso. Un altro smacco al nostro territorio, non solo agli altaresi, perché molti altri sono venuti a rifornirsi a quella sorgente storica".

Cosi commenta la consigliere comunale indipendente Rita Scotti che aggiunge: "Nel corso degli anni qualche altra volta fu tentato di interrompere la servitù di passaggio pubblica che si era consolidata nel tempo, quasi sempre in occasione dei cambi di proprietà, ma le amministrazioni dell’epoca erano intervenute tempestivamente".

"Molti ricordano che a margine della strada, in fondo al sentiero, esistevano persino dei tavoli con panche in legno per chi voleva fermarsi a bere facendo un pic-nic. Ora tutto questo è sparito perché ancora una volta l’amministrazione comunale ha rinunciato a tutelare gli interessi dei suoi cittadini dimostrandosi debole coi forti, perché sa essere solo forte coi deboli".

"Spiace che ci sia chi continua a sostenerla in Consiglio comunale senza provare il minimo imbarazzo per questo scempio quotidiano. Gli altaresi non possono far altro che ringraziare", conclude la Scotti.