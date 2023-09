Termovalorizzatore in provincia di Savona, i sindacati: "Progetto scoperto tramite la stampa, inaccettabile il metodo di Regione e Provincia"

"Il sindacato confederale savonese in questi anni ha costruito diverse 'piattaforme' con progetti, idee e proposte di sviluppo, messe a disposizione della politica savonese ma più in generale del territorio, con l'obbiettivo di far convivere sempre di più le diversificate realtà e migliorare l'economia savonese, soprattutto la qualità dell'occupazione". Si apre con queste parole la nota stampa diffusa da Cgil, Cisl e Uil di Savona.

"A fine 2022 abbiamo fortemente voluto 'costituire' il tavolo dello sviluppo economico savonese (che comprende tutti i 69 sindaci, tutte le associazioni datoriali e l’ente Provincia) con l'obbiettivo di discutere e concordare una linea comune sui temi generali (sviluppo, infrastrutture, sanità, etc etc) - si legge ancora nella nota - Tale responsabilità, la nostra, viene costantemente bypassata non accettando questo tipo di rapporto e confronto. Regione Liguria e Provincia di Savona utilizzano un metodo che non può più essere accettato dal sindacato confederale savonese perché esclude invece di includere. Lo dimostra l'ennesima questione legata al modello di sviluppo del territorio; l'altro ieri per i cassoni per la diga foranea di Genova, ieri è accaduto per i depositi Gnl a Vado e il Rigassificatore e oggi apprendiamo dal Presidente della Provincia, attraverso la stampa locale, del progetto sul termovalorizzatore".