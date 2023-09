Celle, nuovo cavalcavia autostradale in via Lagorio. Il sindaco: "Chiesto un incontro con la Regione e Autostrade"

Il nuovo cavalcavia in via Lagorio a Celle verrà fatto.

Il Comune di Celle dopo un accordo per l'acquisizione di un terreno di una ditta privata riuscirà così a dar vita ad un intervento che aveva previsto già da diversi anni.

L'attuale cavalcavia autostradale risulta attualmente in condizioni sufficienti a consentire soltanto il transito di mezzi con massa inferiore a 12 tonnellate e lo stesso è utilizzato dagli utenti della località Natta in quanto consente l'accesso al Palazzetto dello Sport e al Campo Sportivo Olmo Ferro.

Il ponte inoltre consente l'accesso ad una zona industriale molto importante per l'economia cellese e un ulteriore deterioramento dello stesso potrebbe causare seri problemi sia alle attività comunali relative all'impiantistica sportiva e sia al commercio.

Con lo scopo di risolvere la problematica, il servizio lavori pubblici ha avviato una progettazione relativa alla costruzione di un nuovo cavalcavia oltre alla realizzazione dei raccordi con la viabilità comunale.

Nel dicembre del 2019 era stato affidato l’incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnico economico e per la progettazione definitiva degli interventi di riqualificazione infrastrutturale della zona a servizio degli impianti sportivi comunali e delle attività produttive esistenti con la razionalizzazione dell'innesto con lo svincolo autostradale di Celle Ligure e il potenziamento del percorso ciclo-pedonale da collegare alla ciclovia tirrenica.

Il progetto poi era stato approvato in Giunta e l'amministrazione comunale l'aveva presentato una richiesta alla Regione per partecipare ad un bando regionale per le infrastrutture per un importo dell’intervento di circa 1 milione e 300mila euro (che dovrà tenere conto dell'aumento dei prezzi degli ultimi mesi).

Durante la fase della progettazione definitiva era però emersa la necessità di procedere all’acquisizione di aree di proprietà privata ed è stata così avviata una trattativa con la ditta proprietaria dell’area la quale si è dichiarata disponibile a cedere al Comune di Celle Ligure gli appezzamenti di terreno.

"Abbiamo chiesto alla Regione un incontro anche con Autostrade per definire un ulteriore accordo, cercando di entrare nello specifico del tavolo di lavoro" ha detto il sindaco Caterina Mordeglia.

Il nuovo ponte a due corsie verrà realizzato nella curva successiva all’uscita del casello autostradale cellese, con la strada che spostata leggermente verso Varazze, andrà ad occupare un terreno privato per poi raggiungere un’area di proprietà comunale, presente poco prima del parcheggio della località Natta.

I lavori dovrebbero durare circa un anno e mezzo.