Millesimo rinnova l’intesa con Plastic Free: "Più impegno per l’ambiente e il territorio"

Il Comune di Millesimo rilancia il proprio impegno ambientale rinnovando il protocollo d’intesa con l’associazione Plastic Free, rafforzando così una collaborazione avviata negli anni scorsi e tra le prime attivate sul territorio.

L’accordo punta a consolidare una serie di iniziative già sperimentate con successo, che coinvolgono cittadini, scuole e associazioni locali in un percorso condiviso di tutela dell’ambiente e riduzione dell’inquinamento da plastica.

Tra le attività previste figurano le giornate ecologiche dedicate alla pulizia del territorio, i progetti di educazione ambientale nelle scuole e le azioni di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere comportamenti più sostenibili e una maggiore attenzione al decoro urbano e naturale.

"Grazie di cuore a tutti i cittadini e ai volontari. Un ringraziamento speciale va a chi, con costanza e determinazione, sta portando avanti sul territorio questo percorso, contribuendo alla crescita delle iniziative ambientali. Avanti così", fanno sapere dal Comune valbormidese.