Totocalcio, schedina vincente ad Andora: centrato un "13" da 50 mila euro

Il terzo concorso stagionale del Totocalcio si è rivelato particolarmente fortunato per gli appassionati.

Nell'ultima schedina sono stati centrati due '13'. Il primo a Mugnano di Napoli in una agenzia GBO Italy, il secondo ad Andora, in provincia di Savona, in una agenzia Planetwin365.

Entrambi i "13" hanno permesso a due fortunati giocatori di portarsi a casa una ricca di vincita di 49.946 euro. Fanno festa anche gli undici '11' da 6.981 euro.

Gloria anche per i quattro ‘9’ che hanno portato a casa 1.351 euro ciascuno. Da segnalare ci sono anche i 56 ‘7’ che hanno portato a casa 167 euro.

I 125 ‘5’ hanno realizzato una vincita da 29 euro, mentre ai 170 ‘3’ sono andati 7 euro ciascuno. E' quanto riporta l'agenzia di stampa specializzata 'Agimeg'.