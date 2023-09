Rigassificatore, Sinistra Italiana sostiene l'I.C. di Quiliano : "i docenti hanno agito in base a quanto previsto dall'autonomia scolastica"

"Sinistra Italiana esprime la sua più convinta solidarietà ai docenti e alla dirigente dell'Istituto Comprensivo di Quiliano - dichiara Giuseppe Buondonno, responsabile scuola e università di Sinistra Italiana - condividendone le argomentazioni e gli intenti educativi e formativi, tra i quali non possono non essere compresi la coerenza e la difesa del patrimonio ambientale dei territori in cui si vive e si opera.

"Di più- prosegue Buondonno- hanno, attraverso questa posizione, trasmesso agli alunni (e anche alle istituzioni tutte) un esempio di impegno civile e coerenza formativa. Visto che si fa un gran parlare di rapporti tra scuola e territorio, ci sembra che questi docenti ne abbiano offerto un esempio positivo e concreto. Saremo noi, in Parlamento, a chiedere al ministro dell'Istruzione di respingere questo tentativo di intrusione e intimidazione della regione Liguria verso una istituzione scolastica (come, giustamente, rilevato dalla FLC CGIL di Savona e della Liguria)".

"Toti, semmai - conclude- spieghi ai cittadini di tutto quel territorio come e perché stia tentando di scavalcare la volontà dei cittadini e di molti comuni (a cominciare dal capoluogo, Savona) per imporre un rigassificatore fortemente impattante in un'area, insieme, fragile e preziosa".

"Vada, Toti, in quella scuola, a confrontarsi con i docenti, invece di minacciare non meglio precisati e infondati provvedimenti che, comunque, non gli competono; sicuramente imparerà cosa significhi trasmettere agli alunni amore per il territorio e per l'impegno civile, nel più alto senso didattico e costituzionale."