Attualità |

Una catena umana per dire no al rigassificatore: "Durerà 21 minuti come i rintocchi della Campana di piazza Mameli"

L'iniziativa messa in campo dal Comitato Civico Provinciale di Savona #rigassificatorenograzie: "L'ambiente è un bene comune che va difeso"

Il costituendo Comitato Civico Provinciale di Savona #rigassificatorenograzie promuove per domenica 10 settembre, alle ore 15, una catena umana che si svolgerà sui litorali di Savona ed aree costiere limitrofe. "L'obiettivo? Sensibilizzare la cittadinanza al progetto del rigassificatore nella rada antistante Vado Ligure e Savona ed ai suoi rischi potenziali e possibili ricadute su ecosistema, salute e turismo", spiegano dal Comitato. "La catena umana durerà 21 minuti così come i rintocchi della Campana del Monumento ai Caduti in piazza Mameli a Savona, perché questo evento civile vuole riguardare tutti i cittadini". "L'ambiente è un bene comune, che non abbiamo preso in eredità dai nostri genitori, ma in prestito dai nostri figli. E' interesse di tutti proteggerlo e difenderlo", conclude il Comitato.

Redazione

