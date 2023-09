Attualità |

Anche il Doposcuola popolare "Claudio Parrotta" di Villapiana si schiera contro il rigassificatore

"Iniziativa sbagliata nel merito e nel metodo" Espressa inoltre massima solidarietà alla Dirigente scolastica Angela Cascio e a tutto il corpo docente dell'IC di Quiliano

"Anche il Doposcuola popolare 'Claudio Parrotta' appoggia senza se e senza ma la pluralità di soggetti, associazioni e singoli individui che, in questi giorni, sta iniziando la lotta contro l'installazione del rigassificatore al largo della rada di Savona e Vado". Così, attraverso una nota stampa, il Doposcuola popolare "Claudio Parrotta" di Villapiana (Savona). "Si tratta di un'iniziativa sbagliata nel merito e nel metodo, essendo dannosa per l'ambiente e per la salute. Inoltre andrebbe a infierire su un territorio che ha già pagato a caro prezzo la presenza di attività inquinanti - prosegue la nota - Dal momento che il nostro Doposcuola si propone di lottare contro ogni forma di ingiustizia, siamo contrarie e contrari a tutto ciò e non accettiamo che questo progetto sia stato per di più calato dall'alto, senza tenere minimamente in considerazione il parere della popolazione". "Esprimiamo infine la massima solidarietà alla Dirigente scolastica Angela Cascio e a tutto il corpo docente dell'IC di Quiliano, perché, primi fra tutti, hanno avuto il coraggio di difendere il bene comune e la salute del territorio, rendendosi bersaglio di un'ingiusta reazione da parte della Regione. Invitiamo il quartiere di Villapiana e la cittadinanza a informarsi e a partecipare alle manifestazioni che seguiranno" concludono dal Doposcuola popolare "Claudio Parrotta".

