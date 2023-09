Padre Gianfranco Iacopi lascia il convento dei Cappuccini di Savona per Chiavari

Padre Gianfranco Iacopi, guardiano del Convento dei frati Cappuccini, lunedì lascia il Savona per andare a Chiavari. Padre Iacopi ha avuto un ruolo importante nella tutela del convento, che ha rischiato di essere venduto e per renderlo aperto alla città e in particolare ai giovani.

Ieri il sindaco Marco Russo ha incontrato padre Iacopi: "Ho voluto ringraziarlo per il grande lavoro che ha fatto in questi due anni di permanenza a Savona – ha detto Russo - perché ha reso il Convento dei Cappuccini nuovamente un punto di riferimento non solo per il quartiere, ma per tutta la città aprendo le sue porte ai savonesi, organizzando iniziative e mettendo a disposizione gli straordinari spazi sia interni sia nello splendido parco".

"Gli ho augurato buon lavoro per il nuovo incarico. Savona sentirà la sua mancanza. Sono certo che il Convento continuerà a svolgere anche in futuro l'importante ruolo che sta ricoprendo attualmente".