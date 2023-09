Rigassificatore, Dirigentiscuola in difesa dell'I.C. Quiliano: "Nessuna violazione imputabile"

Si apre con queste parole la nota stampa con la quale la sigla sindacale Dirigentiscuola sostiene la delibera del collegio dei Docenti dell'istituto comprensivo di Quiliano contro il Rigassificatore che si vuole posizionare nel mare di fronte a Savona.

"Dirigentiscuola ricorda ed evidenzia che le istituzioni scolastiche sono riconosciute come autonome dalla Costituzione - prosegue la nota - Rientra nella autonomia delle istituzioni scolastiche deliberare il curricolo dell'autonomia in linea con la loro offerta formativa. La libertà di insegnamento appartiene al singolo docente come al collegio dei docenti e pertanto nessuna violazione è imputabile al Collegio dei docenti dell'IC di Quiliano".

"La Regione non ha coinvolto nelle sue scelte i diretti interessati, i quali vivono la decisione come arbitraria - si legge ancora nella nota firmata dalla dottoressa Maria Battaglia - Numerosi di questi soggetti interessati al progetto sono anche stakeholders dell’IC di Quiliano e ritengono la scelta della Regione contraria ai valori della comunità scolastica. Rientra nell'autonomia dell'istituto, che insiste proprio sul territorio più colpito dal progetto, deliberare di escludere dalla propria offerta formativa le proposte di ampliamento che provengono dalla Regione. È assolutamente legittimo che la scuola, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, decida come declinare la quota di autonomia del curricolo scolastico, anche rifiutandole proposte formative provenienti dalla Regione. Ciò è tanto più vero, se si considera che riguardo all' offerta formativa nel primo ciclo di istruzione, la Regione ha un ruolo propositivo, essendo ancella delle istituzioni scolastiche, così come lo sono gli enti locali".

"Dirigentiscuola Liguria pertanto manifesta il proprio sostegno ai docenti e alla dirigente scolastica dell’IC Quiliano e confida che nessuna azione venga assunta nei loro confronti, non sussistendo alcun comportamento sanzionabile" concludono dalla sigla sindacale.