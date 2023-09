Ancora un attacco dei lupi a Ferrania, sbranate due pecore (FOTO)

"La situazione qui a Ferrania sta diventando insostenibile visto che i lupi non si fanno scrupoli di predare attaccato alle case, cosa dobbiamo fare? Chiuderci in casa? Dobbiamo avere paura di andare nei boschi con i cani e di stare in giardino la sera a questo punto" il commento da parte di chi ha visto uccisi i suoi animali.