Comunità Energetiche, il via libera dell'Europa è vicino, Pichetto Fratin: "In autunno partiremo col progetto"

C'è attesa per il via libera dall'Europa sul decreto firmato dal ministro all'ambiente Gilberto Pichetto Fratin che questa mattina, in visita a Genova, dove era ospite dell'Università per una lectio magistralis all'Albergo dei Poveri, ha parlato del tema delle comunità energetiche.



L'obiettivo dichiarato da Fratin è quello di raggiungere circa 20 mila comunità, ma il nodo sulla partenza del progetto è legato al via libera alla bozza del decreto.

“Mi auguro di poter firmare il decreto definitivamente – ha detto Fratin - e quindi di partire, secondo me quest'autunno partiremo con le comunità energetiche che sono una grande sfida, la sfida dell'autoconsumo, di abitudini diverse e comunione di produzione. Così oltre al milione 700 mila produttori individuali che abbiamo già, dai grandissimi come Enel a chi ha due pannelli sul proprio tetto, aggiungiamo un tema diverso di produzione e consumo”.