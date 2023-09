Rigassificatore, Europa Verde Liguria replica a Toti: "Grave etichettare come antiscientifico ciò che è politicamente scomodo"

"Etichettare le dimensioni del rischio di incidente di un rigassificatore come ipotesi da terrapiatisti o novax non cancella la verità scientifica. Siamo consapevoli dell’importanza di basare le decisioni politiche su presupposti scientifici corretti, per questo riteniamo particolarmente grave etichettare come antiscientifico ciò che è solo politicamente scomodo". Simona Simonetti e Marco Brescia di Europa Verde – Verdi Liguria replicano al presidente della Regione Giovanni Toti.

"La Golar Tundra ha una capacità di stoccaggio GNL di 170.000 m3, l’incidente di Bologna Borgo Panigale (1 morto, 145 feriti) che ha fatto collassare il ponte dell’autostrada è stato causato da un quantità di 48 m3 di GPL, l’incidente della stazione di Viareggio (13 morti, 50 feriti) è stato causato da una quantità 35 m3 di GPL quindi possiamo dedurre che un rigassificatore o una nave metaniera hanno un potenziale energetico 3000 volte maggiore di quello di Viareggio e o di Bologna. Un possibile evento catastrofico, sebbene poco probabile avrebbe conseguenze devastanti che non vanno minimizzate". "Nel 2004 il governo degli Stati Uniti ha richiesto ai Sandia National Laboratory, una delle massime autorità scientifiche statali per la sicurezza nucleare e chimica, di studiare i potenziali scenari in caso di incidente o attacco terroristico ad una nave metaniera, studi che sono stati presentati al congresso americano. Gli scienziati statunitensi hanno formulato un quadro che, tra la formazione di “piscine di fuoco” e nubi di metano gassoso, prevede l'interessamento di aree, circostanti alla nave, estese per alcuni chilometri e molto variabili in base al vento. Questi studi scientifici non provengono da terrapiattisti quindi, ma dai i migliori scienziati al servizio del governo degli Stati Uniti e rendono estremamente preoccupante la vicinanza di queste strutture agli abitati come prevede il caso di Savona e Vado Ligure".