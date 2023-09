Politica |

Rigassificatore, il Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin: "Si deve trovare un punto d'equilibrio frutto di un confronto serrato con tutte le parti coinvolte" (VIDEO)

"Le proteste? Non mi stupisce ci siano, accade anche con il fotovoltaico e le pale eoliche"

"Non mi stupisce ci siano proteste, questo accade anche con il fotovoltaico e le pale eoliche perché occupano terreno, anche se parliamo di energia pulita". Così sul rigassificatore il Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a Genova per una lectio magistralis all'Università, si è concentrato sulle preoccupazioni della cittadinanza, delle associazioni e del mondo politico, per il progetto che prevede il posizionamento entro il 2026 della nave offshore Golar Tundra a 4 km dalla costa di Vado e 2.8 km da Savona. "Credo che si debba fare uno sforzo e trovare un punto di equilibrio su questo tema, frutto di un confronto serrato con le comunità locali per mitigare quello che può essere l’impatto. Bisogna trovare il modo di convivere con questo obiettivo che dobbiamo perseguire" ha proseguito Pichetto Fratin.

Luciano Parodi

