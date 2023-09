Politica |

Rigassificatore, Martini (Pd): "Toti ora è obbligato ad ascoltare i territori"

Il Segretario dell’Unione Comunale chiede un tavolo urgente di confronto con le amministrazioni coinvolte

“L’altissima partecipazione alla manifestazione di ieri ha reso palpabile un disagio e una contraria evidente nei confronti del progetto proposto dal Presidente e Commissario Toti per la realizzazione del rigassificatore. La completa mancanza di ascolto e coinvolgimento dei territori è stata una scelta folle, come l’esclusione di Savona dal tavolo tecnico “afferma Stefano Martini, Segretario dell’Unione Comunale di Savona. “Non sarà che il Presidente Toti è impegnato a risolvere un problema ai suoi colleghi di partito e lo scarica casualmente sull’unico territorio che ha visto una ripresa del centrosinistra?". "Non è la prima volta e non sarà l’ultima, ma questa volta ne va del futuro del nostro territorio. Serve subito un confronto vero con e nei territori da parte di Regione Liguria – continua Martini – ci aspettiamo che la Giunta regionale ascolti il grido di allarme che si alza oggi dalle nostre coste e instituisca subito un tavolo con tutti territori realmente coinvolti”.

Comunicato stampa

