Rigassificatore, Pd Albenga: "Toti sbaglia nel metodo e nel merito con l'appoggio degli alleati, Mai e la Lega in testa"

"Con un'altra imposizione dall'alto senza consultare le istituzioni locali e men che meno i cittadini il governatore Toti sfrutta per l'ennesima volta il nostro territorio per i suoi fini politici. Prima la chiusura del ppi di Albenga ignorando completamente le istanze e le esigenze del territorio e ora un rigassificatore in barba alla vocazione turistica, alla salute e all'ambiente!". Così, attraverso una nota stampa, la segreteria Pd di Albenga.

"Ci preme sottolineare come i suoi alleati, anche locali, lo abbiano seguito a ruota in questa scellerata scelta - prosegue la nota - Pochi giorni fa Stefano Mai ha dichiarato di esserci sempre stato nei momenti difficili, ma da che parte? La risposta pare lampante a seguito dell'appoggio incondizionato a un 'ecomostro' che ci riporta indietro di anni: 'Sul rigassificatore, in particolare, la Lega conferma il suo appoggio al governatore Toti', ha infatti dichiarato. Parole di chi vuole difendere il nostro fantastico territorio, la sua biodiversità e la sua vocazione turistica? A noi non pare proprio".