Come organizzare un catering: tutti gli aspetti da considerare

Il catering è un elemento molto importante quando si tratta di realizzare eventi, feste, rinfreschi o altri momenti di comunità tra persone, che sono scanditi anche dall’importanza del cibo e che potranno creare sicuramente un momento di vicinanza tra queste ultime. Naturalmente, gli aspetti da considerare per l’organizzazione di un catering sono numerosi, soprattutto per quanto riguarda l’ottimizzazione e la cura di un evento dalla A alla Z; per questo motivo, è importante citare - di seguito - tutto ciò che c’è da sapere a proposito di come organizzare un catering, relativamente a tutti gli elementi che dovranno essere sottolineati, soprattutto a proposito del menù e dell’offerta per gli ospiti.

L’organizzazione di un menù per il catering

Il primo elemento che dovrà essere oggetto di considerazione, da parte di chi si occupa dell’organizzazione del catering, riguarda naturalmente il menù. In quanto tale, infatti, il catering è un momento che si basa essenzialmente sull’organizzazione e sulla disposizione del cibo, soprattutto per quanto riguarda l’offerta per gli ospiti e il tipo di disponibilità e di quantità utile per le proprie esigenze. Per questo motivo, innanzitutto, bisognerà pensare al menù nello specifico, scegliendo tra dolce e salato e conoscendo i gusti dei propri ospiti, per tentare di offrire anche un menù maggiormente personalizzato e ricco di possibili sfumature gustative.

Il menù va pensato anche nella dimensione di quantità, per cui bisognerà provvedere allo stesso soprattutto quando si ha una conferma effettiva di invitati e partecipanti attesi, considerando sempre una tolleranza e calcolando un quantitativo di cibo maggiore rispetto a quello medio, per evitare brutte figure determinate da un vassoio vuoto o da scarsa disponibilità di cibo. Altro elemento importante, per un catering, riguarda la presenza di addetti ai lavori che si occupano della selezione, della disponibilità e dell’offerta di cibo (anche se il tutto viene pensato sotto forma di buffet) per ogni persona: si tratta di camerieri, sommelier o cuochi che permettono di offrire un ricambio continuo di cibo e piatti sempre ricchi di cibo ben disposto e pronto ad essere consumato. Infine, si dovrà scegliere la tipologia di accesso alla food experience secondo quanto già stabilito precedentemente: si tratterà di un vero e proprio rinfresco con tanto di portate o di un buffet? La scelta dipende molto dalla comodità che si vuole ottenere, dal numero di invitati e da tanti altri fattori.

Quale cibo includere in un catering?

Detto questo, si può proseguire con l’aspetto più importante del catering, che permetterà o meno di ottenere il tanto agognato successo per l’ospite, soprattutto considerando l’aspetto generale dell’evento e della sua portata. Un evento funzionale e ben riuscito, infatti, è un evento in cui la soddisfazione generale è elevata, dunque bisogna investire particolarmente sul cibo, non sottovalutando assolutamente questo aspetto.

Per quanto riguarda il cibo da includere all’interno del catering, infatti, la possibile offerta è particolarmente ricca, e permette di scegliere essenzialmente tra tre diverse macroaree: salato, dolce o piatti. Per quanto riguarda il salato, l’offerta può andare dai classici stuzzichini e riguardante anche rustici, torte salate, tramezzini, panini, pizzette, salatini o altre tipologie di cibo che si associano facilmente ad un cocktail, un bicchiere di vino o un aperitivo in generale, da gustare al 100%. La scelta del dolce, invece, richiede una maggiore personalizzazione, soprattutto a causa della grande disponibilità di dolci come classici mignon, tartine, fette di torta o altri pasticcini e cioccolatini, che potranno essere gustati durante un evento o al termine di un pasto. La scelta di piatti pronti, invece, è utile soprattutto quando il servizio di catering realizzato viene pensato attraverso delle portate fisse, come primi piatti o cibi come lasagna, che vengono serviti in maniera particolarmente rapida.