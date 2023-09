Politica |

Rigassificatore, Briano (sindaco Altare): "Le perplessità ci sono, prima di prendere posizione preferisco attendere l'incontro in Regione"

Il primo cittadino valbormidese si mantiene cauto sul progetto: "La prossima settimana abbiamo in programma una riunione con i proprietari terrieri"

"E' inutile dare giudizi prima dell'incontro del prossimo 28 settembre in Regione alla presenza del commissario di governo e dei tecnici Snam. Le perplessità ci sono, ma preferisco attendere". Il sindaco di Altare Roberto Briano prende tempo sul progetto rigassificatore: "Dal confronto può nascere qualcosa di positivo o negativo. Prima di prendere una posizione voglio essere sicuro di ciò che dico". "La prossima settimana incontreremo i proprietari terrieri interessati dal tracciato. Penso sia giusto ascoltare le loro istanze che poi porteremo alla riunione in programma a Genova". "Le domande da porre sono tante", conclude Briano.

Graziano De Valle

