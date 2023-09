Albenga, il Distretto Sanitario incontra i cittadini: illustrati i servizi attivi e le modalità di accesso

Un incontro con la popolazione per illustrare tutti i servizi sanitari attivi sul territorio, la loro organizzazione e le relative modalità di accesso: si è tenuto ieri, giovedì 14 settembre, alle 17 nell’Auditorium San Carlo ad Albenga, organizzato dal Distretto Sanitario ingauno Asl2 in collaborazione con il Comune Albenga.

“ Oggi presentiamo tutti i servizi che il distretto sanitario può offrire al cittadino che ha un problema di salute - spiega la dottoressa Iris Grassi, direttore del Distretto Sanitario Albenganese - . Tutti i riferimenti sul territorio, cosa possiamo fare, spieghiamo cos’è l’assistenza domiciliare, l’ambulatorio di prossimità, l’infermiere di famiglia e molto altro. Se ne sente parlare ma molte persone non sanno in cosa consistano nello specifico questi servizi ”.

“ Parliamo in primis della figura del medico di medicina generale, che per il Distretto Sanitario rappresenta il fulcro dal quale parte tutta l’assistenza territoriale, parte assoluta e fondamentale della squadra, e di tutti gli operatori impegnati quotidianamente a garantire risposte a bisogni di salute dei cittadini ”, conclude Grassi.

“ Un’iniziativa estremamente utile, proposta dalla dottoressa Grassi, che ringrazio - afferma durante la presentazione il sindaco Riccardo Tomatis - . È una serata divulgativa e informativa, per aiutarci a districarci in un mondo particolarmente complesso ”.

“Sono 30 anni che faccio il medico, ho iniziato quando ancora i computer non c’erano. Il loro arrivo era stato visto come un terzo incomoda tra medico e paziente. In realtà non è stato proprio così - spiega -, anche se alcune categorie sono rimaste un po’ escluse dall’integrazione dei computer: gli anziani, ad esempio, che fanno ancora un po’ fatica e sono rimasti un po’ orfani di un’informazione più tradizionale. Mi è piaciuta questa idea - conclude il primo cittadino -, perché si è tornati a parlare vis à vis con le persone. Grazie all’Asl tutta per questa importante ed utile iniziativa”.