Sanità, Monica Cirone nuovo direttore d'Area di Asl 2

Il consigliere regionale di Forza Italia, Angelo Vaccarezza, ha accolto con favore la decisione della Giunta regionale di nominare la dottoressa Monica Cirone come Direttore d'Area dell'ASL 2.

Vaccarezza ha sottolineato come questa scelta rappresenti una rottura rispetto alle logiche del passato: "Spesso abbiamo visto la politica piegarsi a logiche da manuale Cencelli - ha scritto il consigliere forzista - anche su nomine che avrebbero dovuto tenere in considerazione solo la competenza e la conoscenza del territorio. Questa volta invece sono molto felice che la Giunta di Regione Liguria abbia nominato direttore d'area la dottoressa Cirone, che oltre che competente è una grande conoscitrice del territorio della nostra provincia".

"Se la riforma doveva dare segnali di attenzione al territorio preminado e valorizzazando le migliori professionalità sono felice di dire che a Savona non si poteva partire in modo migliore" chiosa il consigliere.