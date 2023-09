Savona: torna "cureSIcure", una camminata non competitiva e attività in piazza per tutti

Il 17 settembre a Savona torna la manifestazione cureSIcure, organizzata da Asl 2 in occasione della V "Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita", promossa dal Ministero della Salute, dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dall’Istituto superiore di sanità (ISS), dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

Per questa edizione Asl 2 ha voluto coinvolgere il più possibile la cittadinanza, forte del claim/slogan scelto dalla World Health Organization (WHO) per quest’anno: (“Engaging Patients for Patient Safety”) per evidenziare quanto sia importante il coinvolgimento attivo dei pazienti, dei familiari e della comunità nel garantire sicurezza dell’assistenza.

“Numerose evidenze dimostrano che quando i pazienti sono coinvolti attivamente nella propria cura, si ottengono significativi vantaggi in termini di sicurezza, soddisfazione del paziente ed esiti di salute.” spiega il Dott. Garbarino, direttore della S.C. Qualità, Accreditamento e Rischio clinico e principale organizzatore della giornata “Diventando partner del team sanitario, i pazienti possono contribuire non solo alla sicurezza delle loro cure ma anche a quella del sistema sanitario nel suo complesso”.

Per l’occasione è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione podistica savonese una camminata non competitiva e tante attività in Piazza Pertini con la presenza di numerose Associazioni e realtà operative sul territorio.

La partecipazione alla camminata è gratuita. La partenza è prevista alle ore 10.00 in Piazza Pertini e seguirà un percorso che toccherà alcune dei principali monumenti e panorami caratteristici della nostra città: Piazza eroe dei due mondi; la Fortezza del Priamar, la Torre Leon Pancaldo; il Convento di San Giacomo; Piazza Marconi e Piazza Sisto IV. Il ritorno sarà in Piazza Pertini.

Qui nel frattempo verranno allestiti postazioni e stand dove gli operatori sanitari di Asl 2 saranno a disposizione per informazioni sulle attività e i servizi, consigli sui corretti stili di vita. Sempre in Piazza sono previste brevi esibizioni da parte di alcune associazioni e realtà sociali e sportive attive sul territorio:

Non mancherà un momento più istituzionale con gli interventi di alcuni rappresentanti e professionisti della Sanità Ligure che porranno l’accento su alcuni argomenti e aspetti importanti legati alla Sicurezza delle cure.

“Sarà una mattinata ricca di attività ed iniziative organizzata allo scopo di mettere in luce il ruolo del cittadino quale protagonista di un percorso che mira ad aumentare la qualità e la sicurezza delle cure.” spiegano da Asl 2.