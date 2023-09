Savona, il maltempo cancella la replica dello spettacolo al Priamar di stasera, 16 settembre

A causa delle avverse previsioni meteorologiche è stata annullata stasera (16 settembre, ndr) la rappresentazione dello spettacolo "Non debemus, non volumus, non possumus" dedicato a papa Pio VII, prodotto da Teatro Madness per la regia di Daniela Balestra e patrocinato dagli uffici diocesani per i Beni Culturali Ecclesiastici e per la Pastorale del Tempo Libero, dal Complesso Museale della Cattedrale e dal Comune.

L'opera teatrale sarebbe dovuta andare in scena nel campetto della Parrocchia Sant'Ambrogio Vescovo, in via Pietragrossa 2R, nel quartiere Legino, dopo il grande successo di pubblico del debutto nel Piazzale del Maschio della fortezza del Priamàr, durante cui sono stati raccolti 1.300 € in favore dell'Emporio della Solidarietà della Caritas diocesana.