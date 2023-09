Savona, il 7 ottobre il conferimento dei ministeri laicali

I candidati si ritroveranno per un ultimo incontro preparatorio il 23 settembre dalle ore 10 presso il Seminario Vescovile insieme a monsignor Marino e all’équipe che li ha accompagnati finora. Di seguito i nomi. Per il lettorato Giovanni Filippi (San Nicolò Vescovo, Albisola Superiore), Luigi Richeri (Finalpia / Calvisio), Alberto Calandriello e Samuela Vinai (Finalpia), Maria Maddalena Scarrone (Calvisio), Vito Coppola (San Paolo Apostolo, Savona), Giovanna Nida (Finalmarina) e Cesare Bernat (Finalborgo / chiesa degli Scolopi).

Per l'accolitato Giacomo Siri (San Nicolò, Albisola Superiore), Ferruccio Diana (Finalpia), Mauro Vero (Orco), Laura Bisogno (San Paolo, Savona), Giorgio Nida (Finalmarina), Francesca Gollo (Sant’Ambrogio, Savona), Alessandro Raso (Santo Spirito e Immacolata Concezione, Savona), Francesca Romani (Santa Maria Giuseppa Rossello, Savona). Infine per il ministero di catechista Claudia Corbella (Parrocchia Sant’Ambrogio Vescovo in Varazze), Patrizia Aratano (Finalpia / Calvisio), Ivana Fasano (Feglino) e Maurizio Bussino (Sant’Ambrogio, Savona).