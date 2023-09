Finale, nuovo accordo triennale da 110mila euro per il monitoraggio delle alberature

Prosegue come negli ultimi anni l'impegno dell'Amministrazione comunale di Finale Ligure nel monitoraggio del verde pubblico, in particolare delle alberature presenti sul territorio.

Gli uffici preposti hanno infatti ratificato con l'ok contabile la decisione di siglare un accordo quadro da oltre 110mila euro totali per il triennio 2023-2025 (30mila euro l'anno oltre a iva e spese tecniche) al fine di monitorare e valutare gli interventi necessari alla cura del patrimonio arboreo comunale, in continuità rispetto al passato.

Il servizio, attivato dalla giunta Frascherelli dal 2014 e poi esternalizzato a partire dal 2016, viene rinnovato "tenuto conto che negli ultimi anni con l'aumento della frequenza dei fenomeni climatici estremi, associati all'invecchiamento della popolazione arborea, sono da ritenersi aumentati i rischi connessi alla presenza di alberi in città", come si legge nella determina.

Ad aggiudicarselo è stata un'azienda bolognese specializzata nel settore, alla quale spetterà monitorare attraverso controlli mirati eseguiti col supporto di agronomi (esami VTA, VPA, analisi strumentali e prove di trazione) le alberature e aggiornare la banca dati esistente.

"Da quando abbiamo avviato il censimento delle alberature presenti sul territorio comunale, nel 2014 - ricorda il vicesindaco con delega alla cura del verde pubblico, Andrea Guzzi - procediamo con appalti pluriennali per il monitoraggio costante in modo da valutare lo stato di salute delle piante e poter intervenire, laddove possibile, in modo preventivo. Continuiamo con questa importante opera e vogliamo evidenziare la sensibilità al verde e su queste tematiche assolutamente reali".