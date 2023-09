Quiliano, inaugurata una panchina bianca a ricordo delle vittime sul lavoro (FOTO)

Nella giornata di ieri in piazza Costituzione a Quiliano, si è tenuta l'inaugurazione della panchina bianca a ricordo delle vittime sul lavoro.

"Mai come in questi ultimi giorni si sente la necessità di attenzionare su questo grave problema. Non dobbiamo rischiare l’assuefazione al fenomeno, in questa direzione va la testimonianza anche attraverso un simbolo come la panchina. L’iniziativa è in collaborazione con Sede Territoriale ANMIL di Savona", spiegano dal comune quilianese.

All'inaugurazione erano presenti il sindaco Nicola Isetta, il vicesindaco Nadia Ottonello, gli assessori Cinzia Pennestri e Tiziana Bruzzone e la presidente ANMIL Savona e Presidente ANMIL Liguria Rita de Falco.

Il primo settembre del 2021 a Valleggia, in un cantiere edile perse la vita il 43enne Calogero Ambrogio.

L’incidente era avvenuto in via Diaz al civico 79, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione di un’attività commerciale di prossima apertura.

Una tramezza infatti avrebbe ceduto schiacciando la vittima, unico dei quattro operai dell'impresa edile, responsabile dei lavori, rimasto all'interno del locale in quel momento. I colleghi erano infatti usciti per portare via dei detriti.