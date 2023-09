Savona, al via ai primi di ottobre i lavori della nuova mensa alle scuole del Santuario

Dopo quelli al secondo lotto della piscina Zanelli, con gli operai al lavoro da alcuni giorni dopo l'effettuazione dei carotaggi del terreno, partiranno a breve anche i cantieri della nuova mensa del Santuario. Nei giorni scorsi c'è stata la consegna ufficiale dei lavori.

L'intervento è finanziato in parte del Pnrr per 260.000 euro e il restante dall'amministrazione comunale. La realizzazione di una mensa permetterà di migliorare l'offerta delle scuole del Santuario ed attirare così nuovi iscritti, anche da altri quartieri della città.

“Non si tratta di una semplice mensa scolastica – spiega l'assessore Elisa Di Padova - ma di un sala polifunzionale che potrà essere utilizzata per diverse attività, sia per la scuola ma anche per la comunità del Santuario. “Anche se l'intervento sarà fatto durante l'anno scolastico il cantiere non interferirà con le lezioni.

“Si tratta della creazione di un nuovo spazio esterno alla scuola – spiega Di Padova – dal momento che è una porzione completamente nuova dell'edificio scolastico. Comunque se ci saranno problemi di rumore eccessivo chiederemo all'impresa di concentrare i lavori al pomeriggio. Inoltre la terra dei lavori, che verrà prima analizzata per verificare che sia utilizzabile, sarà impiegata per livellare e sistemare il giardino della scuola, attualmente scosceso e con buche, in modo da renderlo fruibile in sicurezza per le scolaresche”.