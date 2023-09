Depurazione ad Albenga, dal Circolo Pd: “La città sarà un esempio per tutto il comprensorio”

“L’amministrazione Tomatis termina il lavoro iniziato con la giunta Cangiano e completa, praticamente nella totalità, la depurazione della città mentre il centrodestra diviso in tutto si diletta, come sempre, in piroette meramente propagandistiche pur di non perdere consensi. La memoria corta dei rappresentanti della minoranza ingauna non consente loro di ricordare di quando proprio loro (all'epoca amministratori) hanno bloccato il progetto di depurazione consortile annullando di fatto anni di lavoro e, di conseguenza, precludendo la possibilità di una depurazione efficiente in tempi brevi. Ora, con la faccia tosta che gli compete, pontificano e si ergono a paladini dell'ambiente. Un atteggiamento irresponsabile e irrispettoso della comunità e delle istituzioni, cosa che ormai, purtroppo, da parte di questi personaggi è routine”. Così affermano in una nota dalla segreteria del Circolo Pd di Albenga, dopo la delibera votata ieri sera (19 settembre) in Consiglio Comunale (leggi QUI).

“Dall'altro lato, con i fatti, la giunta a guida Tomatis sta rendendo la città di Albenga all’avanguardia sotto molti aspetti, non ultimo, e non da ieri sera, quello ambientale – proseguono -. Con la definizione del progetto di collettamento di Vadino all’impianto di trattamento secondario Borghetto viene infatti raggiunto l’importante risultato della depurazione totale della città. Questo comporta una vera e propria svolta nello sviluppo sostenibile e nella qualità della vita dei cittadini e turisti”.

“Iniziato con la giunta Cangiano, il progetto, strumentalmente osteggiato come sempre dalla miope minoranza ingauna, porterà Albenga a diventare un esempio per tutto il comprensorio. L’ambizione turistica della città, anche per quanto riguarda la zona mare, passa sicuramente anche da queste opere”.

“La coerenza, professionalità e collaborazione con uffici ed enti sono un punto di forza innegabile di una squadra che sta sviluppando in modo armonico tantissime opere. Ciò dimostra anche come il centrosinistra non sia la coalizione dei ‘no’ a prescindere, come ha insinuato Stefano Mai in un recente comunicato. Anzi, siamo per il sì alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale…e queste si devono raggiungere a piccoli passi e con i fatti, non con le parole e i finti pentimenti tardivi. La coerenza – concludono i dem ingauni -, in politica come nella vita, è una virtù... evidentemente non per tutti”.