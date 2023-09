Orsi: “25.000 euro di soldi pubblici per un'auto? Altri Comuni hanno speso molto meno comprando all'asta vetture confiscate”

Il parco macchine di Palazzo Sisto è molto datato e va cambiato. Per l'acquisto di una nuova auto, per una spesa prevista di 25.000 euro, la giunta ha approvato una variazione di bilancio che prevede, tra l'altro anche altre voci come entrate per 250.000 euro di trasferimenti dalla Regione per risarcimento di danni alluvionali e 85.000 euro di entrate dei permessi a costruire.

“La cifra di 25.000 euro per l'acquisto di un'autovettura non è modesta – ha detto Fabio Orsi – nel senso che ci sono autovetture ad uso comunale che hanno un costo di meno della metà. Rilevo che molti comuni anche vicini come Finale, e forse anche Loano, hanno acquistato all'asta auto sequestrate e confiscate per reati. Con 2.000-3.000 euro e una spesa modesta per mettere i loghi del Comune si avrebbe un'auto perfettamente funzionante e risparmiando soldi pubblici”.

Una soluzione che permetterebbe di risparmiare soldi pubblici e di sostituire quelle macchine vetuste, malandate e anche poco sicure. “Il nostro parco macchine è vecchio – ha risposto l'assessore Lionello Parodi – l'altro giorno per un sopralluogo con l'ingegnere Delfino abbiamo preso un'auto del Comune che non ingranava la prima e la seconda. Molto di recente si è rotta anche la Matiz. E' buono il suggerimento delle auto sequestrate, verificheremo con gli uffici in questo senso”.